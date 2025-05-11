سرايا القدس تكشف تفاصيل عملية نوعية نفذتها ضد قوات الاحتلال بمدينة غزة

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كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن عملية نوعية نفذتها ضد قوات الاحتلال في مدينة غزة.

وقال قائد ميداني في سرايا القدس، إنهم نفذوا في تمام الساعة 12:45 من صباح أمس السبت عملية نوعية مركبة استهدفت مجموعة ضباط وجنود شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

وأضاف أن العملية بدأت باستدراج قوات الاحتلال عبر استهداف آلية مدرعة بقذيفة مضادة للدروع أدت لإصابات في صفوف طاقمها من ضباط وجنود.

وأوضح أن الاحتلال قام بعد دقائق باستهداف مُركز لمسرح العملية بالصواريخ والقذائف وجاءت قوة نجدة من لواء الاحتياط "لواء القدس" لإسعاف القوة المستهدفة التي وقعت أيضًا هي الأخرى في كمين بعبوة ناسفة معدة مسبقًا من نوع "ثاقب" أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود.

ولفت إلى مقاتليهم قاموا بالاشتباك والتعامل مع قوات النجدة داخل مسرح العملية بالأسلحة المتوسطة والخفيفة وقدموا خلالها عددًا من الشهداء أثناء انسحاب المقاتلين.

وصرح بأن العملية جاءت إيمانًا منهم بوجوب قتال الاحتلال طالما استمر بعدوانه، وإهداء إلى روح الشهيد نور عبد الكريم البيطاوي أحد أبرز قادة العمل العسكري لسرايا القدس في الضفة الغربية.