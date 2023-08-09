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اليوم.. مؤتمر صحفي لمصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو بمدينة العلمين الجديدة

مايكل سينكو
مايكل سينكو
إسراء زكريا
نشر في: الأربعاء 9 أغسطس 2023 - 1:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 أغسطس 2023 - 1:51 م

يقام، مساء اليوم الأربعاء، موتمر صحفي لمصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى.

يأتي ذلك بحضور جورج متري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كاونسل ماسترز، وسيد علي، الشريك المؤسس لمايكل سينكو، وياسمين ثروت، مؤسس ومدير شركة بوش مانجمينت.

وينظم مهرجان العلمين الجديدة عرض أزياء للمصمم العالمي مايكل سينكو، يوم الجمعة المقبل، بنورث سكوير مول، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

مهرجان العلمين الجديدة يعد أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، حيث يتضمن 12 نشاطا فنيا ورياضيا، منها: عروض أزياء، وبطولة لكرة القدم الشاطئية، وبطولة للتجديف، وبطولة بادل، وبطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وتحدي جيت سكي، وحفلات غنائية لفنانين من جميع أنحاء العالم.

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