تقارير: برلين قد تصنف جورجيا ومولدوفا ضمن فئة الأوطان الآمنة سبتمبر المقبل

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن مجلس الوزراء قد يقرر تصنيف جورجيا ومولدوفا ضمن ما يعرف بـ "الأوطان الآمنة" في أوائل سبتمبر المقبل.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية اليوم الأربعاء.

وتعتزم الحكومة الألمانية التوصل إلى اتفاقيتين مع جورجيا ومولدوفا تهدفان إلى تسهيل الهجرة المشروعة للمتدربين والكوادر الفنية من مواطني الدولتين إلى ألمانيا.

وكان حزب الخضر انتقد في الربيع الماضي التصنيف المزمع لمولدوفا وجورجيا ضمن فئة "الأوطان الآمنة".

وفي تصريحات للصحيفة، قال مفوض الحكومة الألمانية الخاص لاتفاقيات الهجرة يوأخيم شتامب: "لجورجيا ومولدوفا الأولوية بالنسبة لي لأننا سنتمكن من الحد من الهجرة غير النظامية على الفور ولأن الدولتين ترغبان في إبرام شراكات".

وأعرب شتامب، عن اعتقاده بأن الدولتين معنيتان بهذا الأمر بشكل خاص "لأن أكثر من 10% من طلبات اللجوء المرفوضة في ألمانيا قادمة من هاتين الدولتين وحدهما".

يذكر أن المقصود بالأوطان الآمنة الدول التي يُفْتَرَض أنه لا يوجد بها في الحالة العادية اضطهاد ولا معاملة غير آدمية ولا معاملة مهينة، ومن ثم فإن الأجنبي المنحدر من هذه الدول والراغب في اللجوء إلى ألمانيا لا يتهدده أي ضرر خطير في بلاده في حال عودته إليها.

ويسري هذا التصنيف في الوقت الراهن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغانا والسنغال والبوسنة والهرسك وصربيا ومقدونيا الشمالية وألبانيا وكوسوفو ومونتينجرو.

وفي تصريحات للصحيفة، قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن " إعداد اتفاقيات هجرة يتطلب السرية في الكثير من الحالات".

وأضاف: "يمكن الحديث الآن عن محادثات في جورجيا ومولدوفا وأوربكستان وقيرغزستان بالإضافة إلى تحضيرات لمحادثات في كينيا والمغرب".

وأفادت بيانات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا بأن عدد الأشخاص الذين قدموا طلب لجوء لألمانيا لأول مرة وصل بحلول نهاية يوليو الماضي (النصف الأول من العام) إلى 175 ألفًا و272 شخصًا بزيادة بنسبة نحو 78% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتحتل جورجيا في الوقت الراهن المركز السادس في قائمة الدول التي ينحدر منها أكبر عدد من طالبي اللجوء لألمانيا، ويسبقها في الترتيب سوريا وأفغانستان وتركيا وإيران والعراق.