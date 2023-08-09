جمعية مستثمري العاشر توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرات العرب لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وقعت جمعية مستثمري العاشر من رمضان بروتوكول تعاون مع جمعية سيدات الأعمال للتنمية التابعة لاتحاد المستثمرات العرب دعماً للمبادرة الرئاسية "حيا كريمة" من أجل توفير الخدمات اللازمة لصغار المستثمرين وتوفير فرص العمل والتعاون في العديد من الأنشطة المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والإجتماعية والتدريب ورفع كفائة العاملين.

وقع البروتوكول كلا: من أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان ممثلا عن الجمعية والدكتورة هدى جلال يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب ، حيث أكدا حرصهما على المساهمة في تحقيق الحياة الكريمة لكافة فئات المواطنين من خلال تقديم مبادرات ومساهمات وطنية تتناغم مع ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات قومية كبرى في كافة المجالات بهدف زيادة الناتج المحلى وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.

حضر توقيع البروتوكول كافة أعضاء مجلس إدار الجمعية على رأسهم الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس الإدارة ونائبه الدكتور محي حافظ، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس محمود سلطان، أمين الصندوق، وكافة أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإدارى للجمعية برئاسة الدكتورة هالة صلاح الدين.

يأتى ذلك بحضور المهندس علاء أبراهيم منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

أكد أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان والممثل القانوني في توقيع البروتوكول حرص جمعية المستثمرين على التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني في خدمة التنمية الاقتصادي وفتح مجالات أوسع لدعم الصناعة وتوفير فرص العمل.

كما أوضحت الدكتورة هدى جلال يسى، بأن هذا البروتوكول يستهدف تعزيز التعاون في المجالات التي تخدم المصالح المشتركة في مجالات بدأ وتطوير المشاريع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر