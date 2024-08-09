سموتريتش يطالب نتنياهو بعدم الموافقة على اتفاق الأسرى المعروض

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مطالبته، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم الموافقة على الاتفاق المعروض بخصوص الأسرى.

وقال سموتريتش: "يجب ألا نقع في مصيدة الدول الوسيطة التي تحاول فرض اتفاق استسلام علينا"، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أنه "لم يحن الوقت لوقف الحرب قبل إبادة حماس"، على حد وصفه.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيرسل فريق التفاوض في 15 أغسطس إلى المكان الذي يتفق عليه لتحديد بنود وإطار الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

يأتي ذلك بعدما دعا بيان دول الوسطاء في صفقة وقف النار إلى وضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لسكان قطاع غزة والمحتجزين الإسرائيليين.

وقال فريق الوسطاء، خلال بيان مشترك، إنه "حان الوقت لوضع حد وبصورة فورية للمعاناة المستمرة لسكان قطاع غزة وللمحتجزين وعائلاتهم، وحان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين".