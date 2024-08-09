أطلقت المطربة نوال عبد الشافي أحدث أعمالها الغنائية "انت لأ"، في شكل فيديو كليب ليريكال على مختلف المنصات الموسيقية.

فاجأت نوال جمهورها بتقديم وصلة رومانسية غير معتادة في أغانيها، تغازل فيها الرجال وتُظهر الجانب العاطفي منها لأول مرة، عبر كلمات الأغنية التي تجسد "الحب غير المشروط" من فتاة لحبيبها، حيث تظهر اهتمامها الكبير به وبوجوده في حياتها.

تبدأ نوال بهذه الأغنية انطلاقة غنائية جديدة ومختلفة في مشوارها الموسيقي بعد تصدرها تريندات السوشيال ميديا بأغنيتها الشهيرة "مخصماك"، التي كسرت خلالها حاجز ربع مليار مشاهدة على يوتيوب وتيك توك، في ظاهرة استثنائية.

تغني نوال في "انت لأ" بكلمات الشاعر مصطفى حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كولبيكس، وتمهد خلالها لمشروع عدة أغنيات منفردة تطلقها خلال العام الجاري، كما أرفقت الفيديو كليب الجديد بجلسة تصوير تظهر فيها بستايل مثير وغير معتاد عليها.