مسئول أممي: تعذيب الأسرى الفلسطينيين قد يشكل جريمة حرب

وصف متحدث مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، في تصريحات صحفية، مشاهد اغتصاب جنود إسرائيليين أسيرا فلسطينيا في سجن "سدي تيمان" بـ "الصادمة"، مطالبا إسرائيل بالتحقيق في جميع الانتهاكات.

وقال لورانس: "إنها مشاهد صادمة، إنها واحدة من مشاهد عدة للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين، والتعذيب، والعنف الجنسي، والاغتصاب"، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وذكّر بأن التقارير الصادرة بهذا الشأن مؤخراً تحدثت عن عدة انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الأشخاص المحرومين من حريتهم.

وأضاف المسئول الأممي أن بعض هذه الجرائم قد تشكل "جرائم حرب".

وأكد أنه "يجب على إسرائيل أن تضمن إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وفعالة في جميع الانتهاكات، التي نعتقد أنها منتشرة على نطاق واسع".

وأشار إلى أنهم يعربون بانتظام عن قلقهم إزاء "حالة الإفلات من العقاب" في إسرائيل، وهي مشكلة طويلة الأمد في سياق الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وقال: "أجدد دعوتنا لإسرائيل لضمان الوصول الفوري لهيئات المراقبة المستقلة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى جميع مراكز الاحتجاز".