منظمتان يهوديتان أمريكيتان: احتلال غزة بالكامل سيؤدي إلى خسائر كبيرة

ـ "اللجنة اليهودية الأمريكية" تقول إن احتلال القطاع قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي والمدنيين الفلسطينيين

ـ "رابطة مكافحة التشهير" تحذر من أن احتلال غزة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المدنيون



حذرت منظمتان يهوديتان بالولايات المتحدة، السبت، من تنفيذ الحكومة الإسرائيلية خطتها باحتلال كامل قطاع غزة، لأن ذلك من شأنه أن يتسبب في "خسائر كبيرة".

وأعربت اللجنة اليهودية الأمريكية، عن قلقها إزاء هجمات إسرائيل على قطاع غزة، وقرارها "توسيع الاحتلال وجعله دائمًا".

وحذرت اللجنة، في بيان، من أن ذلك قد يؤدي إلى "خسائر كبيرة" في صفوف كل من الجيش الإسرائيلي والمدنيين الفلسطينيين.

ودعت إلى الالتزام بـ"إعلان نيويورك" حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد بمقر الأمم المتحدة بين 28 و30 يوليو الماضي.

من جانبها، أصدرت رابطة مكافحة التشهير (منظمة يهودية غير حكومية مقرها الولايات المتحدة) بيانًا، أعربت فيه عن قلقها من قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة بالكامل.

وحذرت الرابطة، من أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المدنيون في غزة.

وشددت على أنه لا يجب تحميل جميع اليهود مسؤولية سياسات وقرارات الحكومة الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، فجر الجمعة، "خطة تدريجية" عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة كاملا، وتهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب، في خطوة إذا تم تنفيذها فستغلق، وفق مراقبين، أبواب العودة للتفاوض.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و330 شهيدا و152 ألفا و359 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.