روسيا ترفض خطة إسرائيل لتوسيع عمليتها العسكرية بغزة: تفاقم الوضع المأساوي بالقطاع

عبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن تنديد روسيا ورفضها لخطة إسرائيل الرامية لتوسيع عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان: "تنفيذ مثل هذه القرارات والخطط التي تثير الاستنكار والرفض ينطوي على خطر تفاقم الوضع المأساوي القائم بالفعل في القطاع الفلسطيني، والذي يحمل جميع سمات كارثة إنسانية"، وفق وكالة رويترز.

وسبق أن دانت مصر، بأشد العبارات، قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

واعتبرت في بيان لوزارة الخارجية، أن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة، وتصفية القضية الفلسطينية، في انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت أن مواصلة إسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل لن تؤدي سوى إلى تأجيج الصراع، وزيادة تصعيد التوتر، وتعميق الكراهية، ونشر التطرف في المنطقة، وهو ما تفاقم بالفعل بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وما خلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.