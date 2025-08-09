جامعة طنطا: فريق طلابي من كلية طب الأسنان يفوز بالمركز الأول في مسابقة أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجلات الجامعة الحافلة بالتميز، إذ فاز فريق طلابي من كلية طب الأسنان بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "أوائل الطلاب"، ضمن فعاليات مؤتمر IDEx Egypt 2025، الذي أقيم بمركز المؤتمرات في القاهرة، بمشاركة 35 جامعة من مختلف أنحاء الجمهورية.

وهنأ الدكتور محمد حسين، طلاب كلية طب الأسنان على تحقيقهم المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة مؤتمر IDEx Egypt 2025 .

وأكد أن هذا الفوز يمثل إنجازًا نفخر به جميعًا في جامعة طنطا، ويبرهن على أننا نسير على الطريق الصحيح في إعداد جيل من الكفاءات القادرة على تحقيق الريادة والإبداع.

وأشار إلى أن الجامعة تولي اهتماما بالغا بتطوير الأداء الأكاديمي للطلاب، وتأهيلهم للمنافسة في المحافل المحلية والدولية، من خلال تطوير المناهج الدراسية، وتوفير المعامل والمراكز البحثية، وبرامج التدريب العملي المكثفة التي تدمج الطلاب في بيئة العمل الحقيقية؛ مما يكسبهم خبرة عملية قيمة ويؤهلهم بشكل فعال لسوق العمل، إضافةً إلى ورش العمل والدورات التدريبية.

وأوضح أن هذا الإنجاز هو نتيجة مباشرة لهذه الجهود المتكاملة، داعيا الطلاب إلى مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل؛ ليكونوا خير سفراء لجامعتهم ووطنهم.

وأشاد رئيس الجامعة، بهذا الإنجاز المتميز، مؤكدا أنه يعكس جودة العملية التعليمية والبحثية في الجامعة، ويدلل على قدرة طلابها على المنافسة والابتكار على المستوى الوطني.

ووجه الشكر والتقدير إلى الدكتورة فاتن أبوطالب عميدة الكلية، والدكتورة شيرين عبدالمولى وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، وجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية، على دعمهم المستمر للطلاب، وتوفير البيئة المناسبة لتنمية مهاراتهم.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة فاتن أبوطالب، عن فخرها واعتزازها بهذا الفوز، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود جماعية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين لم يدخروا جهدا في إعداد وتدريب الفريق.

وأكد أن الكلية ستواصل دعمها لأبنائها الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة في كل الفعاليات العلمية والمؤتمرات؛ لتمثيل الجامعة.

وضم الفريق الطلابي، منار محمد صلاح عبد الهادي، وإسراء حمدي محمد عبدالحميد، وأحمد محمد فاروق الأبيض، وأحمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، وسارة أحمد عبدالستار عبدالخالق زيدان، ومشرف الفريق الدكتور معتز عبدالباري.