 إيطاليا: إغلاق الطريق المؤدى إلى جبل فيزوف بالقرب من نابولي بسبب حريق غابات - بوابة الشروق
السبت 9 أغسطس 2025 6:04 م القاهرة
إيطاليا: إغلاق الطريق المؤدى إلى جبل فيزوف بالقرب من نابولي بسبب حريق غابات

د ب أ
نشر في: السبت 9 أغسطس 2025 - 5:19 م | آخر تحديث: السبت 9 أغسطس 2025 - 5:19 م

تسبب حريق غابات ضخم في إغلاق مسار المشي المؤدي إلى جبل فيزوف الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 1200 متر بالقرب من مدينة نابولي الإيطالية.

وأعلن منتزه فيزوف الوطني اليوم السبت أنه لن يتم بيع المزيد من التذاكر للرحلات إلى فوهة البركان حتى إشعار آخر.

وتم بذل محاولات لإخماد الحريق باستخدام طائرات الإطفاء ، بيد أن درجات الحرارة التي بلغت حوالي 35 درجة مئوية والرياح القوية أعاقت جهود الإطفاء.

وتحولت الرياح في بعض الأحيان نحو الوادي، مما شكل تهديدا للمنازل التي تبعد بضعة كيلومترات فقط.

وقال عمدة تيرزينو، التي تقع على الجانب الجنوبي الشرقي من المنتزه، فرانشيسكو رانييري، إنه يشتبه في أن الحريق كان متعمدا.

 
 

 
 

 


