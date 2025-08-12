مباحثات أردنية - سورية قبيل اجتماع ثلاثي مع مبعوث واشنطن لدمشقَ

عقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره السوري أسعد الشيباني، مباحثات ثنائية، الثلاثاء، قبيل اجتماع ثلاثي مع المبعوث الأمريكي لدمشق توماس باراك.

ويعد هذا الاجتماع الثاني بين الشيباني والصفدي وباراك، خلال أقل من شهر، بعد أول استضافه الأردن أيضا في 19 يوليو الماضي، وفق مراسل "الأناضول".

وأشارت الخارجية الأردنية، إلى لقاء الوزيرين، عبر منشور على حسابها بمنصة "إكس"، مرفقة إياه بصورة من الاجتماع الذي تستضيفه العاصمة عمّان.

وقالت: "يجتمع الآن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، قبيل بدء الاجتماع الثلاثي الأردني ـ السوري ـ الأمريكي المشترك".

ولفتت إلى أن الاجتماع الثلاثي يأتي لبحث الأوضاع في سوريا، وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين، وتثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب سوريا وحل الأزمة هناك.

ومنذ 19 يوليو الماضي، تشهد محافظة السويداء، وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية، 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، آخرها في 19 يوليو الماضي.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة، جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.