القوات الجوية الهندية: الجيش أسقط 5 طائرات باكستانية خلال اشتباكات في مايو

أفاد قائد القوات الجوية الهندية، بإسقاط ما لا يقل عن 5 طائرات مقاتلة باكستانية، خلال مواجهات مع الجارة الغربية جرت في مطلع مايو الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن قائد القوات الجوية المارشال إيه بي سينج، القول إنه جرى إسقاط الطائرات الباكستانية بفضل نظام دفاع مضاد للصواريخ روسي الصنع، طراز "إس-400".

وأضاف سينج، اليوم السبت، في مدينة بنجالورو بولاية كرناتك، بجنوب غرب الهند، أنه قد تمت إصابة مستودع طائرات كان يضم طائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز "إف-16".

وقال إنها في "الواقع أكبر عملية تدمير سطح - جو سجلت على الإطلاق يمكن الحديث عنها.

جدير بالذكر أن تصريحات سينج هي أحدث ما تم الكشف عنه بشأن الأضرار التي ألحقتها الدولتان النوويتان ببعضهما البعض، خلال الصراع الذي أوشك أن يؤدي بهما إلى اندلاع حرب شاملة.

ومن ناحية أخرى، لم يجب وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، بصورة فورية على طلب للتعليق على تصريحات سينج خارج ساعات العمل الرسمية.