قال الدكتور جبرائيل صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الوقفة التضامنية التي نُظمت في نيويورك دعمًا لموقف مصر الإنساني تجاه غزة، حملت رسالة دعم أساسية لقطاع غزة في وقت هام للغاية.

وأشار، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «TEN» مساء السبت، إلى أن المتظاهرين أرادوا التعبير عن دعمهم للمواقف العربية، وموقف مصر على وجه التحديد، مؤكدًا أن مصر لعبت «دورًا كبيرًا».

وأضاف: «لولا الدعم المصري، لما استطاعت الشاحنات أن توصل الغذاء والأدوية إلى غزة»، واصفًا الدور الإنساني الذي تقوم به القاهرة بأنه «مهم جدًا»، موضحًا: «أعتقد أن الرئيس ترامب يدعم الموقف المصري في الوقت الحاضر».

وذكر أن «إسرائيل على وشك أن تحتل غزة بالكامل» اعتقادًا منها أن ذلك سيؤدي إلى إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن إسرائيل لديها عدة أهداف رئيسية تسعى لتحقيقها، تشمل «نزع السلاح» من حماس، وإعادة الرهائن الذين يتجاوز عددهم الثلاثين، وفرض سيطرة أمنية كاملة على القطاع، بالإضافة إلى «إدارة مدنية جديدة».

وردًا على تساؤل حول فشل إسرائيل في تحقيق هذه الأهداف رغم طول أمد الصراع، قال صوما: «صحيح، وهذه هي المشكلة»، مضيفًا أن إسرائيل تعتبر وجود حماس «تهديدًا لوجودها»، وتسعى إلى نزع سلاح الحركة وفرض سيطرة أمنية كاملة على القطاع «لتحسين الوضع من وجهة النظر الإسرائيلية».

وشهدت نيويورك، أمس الجمعة، وقفة تضامنية أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك فيها مصريون وفلسطينيون وعدد من النشطاء الأجانب، دعمًا للموقف المصري الإنساني الثابت تجاه غزة، ورفضًا لمحاولات تشويه الحقائق والدور المصري في الأزمة.