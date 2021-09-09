الحكومة اليابانية تقرر تمديد حالة الطوارئ المفروضة لمكافحة كورونا لـ30 سبتمبر

تحركت الحكومة اليابانية لتمديد حالة الطوارئ التي تفرضها لمكافحة تفشي فيروس كورونا في طوكيو وأجزاء كبيرة من البلاد، حتى 30 من سبتمبر الجاري، في الوقت الذي تشكل فيه المستويات المرتفعة من إصابات سلالة "دلتا" المتحورة، ضغطا على النظام الصحي في البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، قوله أمام لجنة استشارية، اليوم الخميس، إن الحكومة تسعى إلى تمديد حالة الطوارئ المفروضة في 19 منطقة، تشمل طوكيو وأوساكا، والتي كان من المقرر أن تنتهي يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء، يوشيهيدي سوجا، عن قرار التمديد، رسميا، في وقت لاحق اليوم.

وفي الوقت نفسه، ذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أنه ثمة خططا أيضا لإعادة الاقتصاد في البلاد إلى طبيعته، تدريجيا، عن طريق استخدام شهادات تلقي اللقاح، وذلك حتى في المناطق التي يتم فرض حالة الطوارئ بها.