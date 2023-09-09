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بثت وسائل إعلام مقطع فيديو، يُظهر اهتزاز مئذنة مسجد الكتبية في مراكش لحظة الزلزال الذي ضرب المغرب.

جاء ذلك وسط حشد من المارة الذين تصادف وجودهم في المكان، وهرعوا فور حدوث الزلزال.

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، إلى 820 قتيلا و672 مصابا، في إحصائية غير نهائية.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.

ووصف رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي هذا الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- بأنه الأعنف منذ قرن.