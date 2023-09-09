ضبط 30 أسطوانة غاز و400 علبة سجائر مجهولة المصدر في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحال والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وذكرت "بلبع"، في بيان لها اليوم السبت، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر شنت حملات تموينية بقيادة مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية.

وأسفرت الحملات عن الآتي:

بمركز أبو المطامير، ضبط مخبز سياحي لتجميع 23 شيكارة دقيق بلدي مدعم لاستخدامه في الإنتاج.

وبمركز إدكو، ضبط 400 علبة سجائر مستوردة مختلفة الأنواع مجهولة المصدر و30 أسطوانة غاز زنة 12.5 كجم لتجميعها من السوق السوداء بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمركزي ⁦شبراخيت وبدر، ضبط 18 عبوة بويات ودهانات منتهية الصلاحية.

وحررا 9 محاضر لعدم إعلان الأسعار، و4 محاضر ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 لعدم الإعلان عن الأسعار، وآخر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم وجود سجل زيارات.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.