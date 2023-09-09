بثت وسائل إعلام، لقطات مصورة تُظهر اصطفاف الكثير من المغاربة في طوابير طويلة للتبرع بالدم استجابة للنداءات العاجلة التي أطلقتها المستشفيات في المغرب في أعقاب الزلزال المدمر.







وتعالت النداءات إلى المواطنين في المغرب من أجل التوجه إلى أقرب مركز للتبرع بالدم، مع زيادة الحالات المصابة في المستشفيات.



وتشهد المستشفيات المغربية بجهة مراكش أسفي، وضعا محرجا في ظل النقص الحاد في مخزون الدم المتوفر.



وناشدت آمال دريد المديرة الجهوية لمركز تحاقن الدم بالدار البيضاء-سطات، جميع المواطنين بمختلف أقاليم المملكة إلى التوجه بشكل منتظم وعاجل إلى أقرب مركز التبرع بالدم من أجل تقديم يد المساعدة إلى الضحايا.



وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر.



وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، إلى 1037 قتيلا و1204 مصابا، في إحصائية لا يبدو أنها ستكون نهائية.