بدء مراسم دورة ألعاب انفكتوس جيمز في غرب ألمانيا بحضور الأمير هاري

بدأت مراسم دورة ألعاب "انفكتوس جيمز" في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا مساء اليوم السبت، بحضور الأمير البريطاني هاري، مؤسس وراعي الألعاب العالمية المخصصة للجنود الذين حدثت لهم إعاقات بسبب إصابات في الحرب.

وازداد التصفيق مع وصول فريق أوكرانيا إلى قاعة "ميركور-شبيل" حيث وقف المشاهدون لتحية الفريق.

وستقام فعاليات دورة "انفكتوس جيمز" على مدار أسبوع في دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا.

يذكر أن الأمير هاري من المحاربين القدامى حيث خدم في أفغانستان كضابط في الجيش البريطاني، ويُعْتَقَد أن لقاءاته مع الجنود المصابين بإصابات خطيرة أسهمت على نحو حاسم في إطلاقه مبادرة دورة ألعاب "انفكتوس جيمز" التي جاءت على غرار مسابقة "وريور جيمز"/ألعاب المحاربين/.

وأُقِيْمَتْ النسخة الأولى من دورة "انفكتوس جيمز" في لندن في عام 2014، ثم أُقِيْمَتْ في اورلاندو عام 2016 وفي تورنتو عام 2017 ثم في سيدني عام 2018 وفي لاهاي عام 2022، وها هي تقام في العام الحالي في ألمانيا لأول مرة.

وسجل هاري ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس معا كلمة في الكتاب الذهبي لمدينة دوسلدورف.

ورحب هاري (38 عاما) بالرياضيين في البطولة وقال بالألمانية: "مساء الخير ومرحبا بألعاب انفكتوس جيمز 2023 هنا في دوسلدورف"، وأردف:" أنا من دوسلدورف".