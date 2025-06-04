 مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام الإسماعيلي في نصف نهائي كأس الرابطة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام الإسماعيلي في نصف نهائي كأس الرابطة

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 4 يونيو 2025 - 6:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 يونيو 2025 - 6:55 م

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباراة الذهاب لنصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - چاستيس آرثر - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد رضا بوبو - عمرو قلاوة  - مازن ياسر -  محمود زلاكة.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - اسلام ريشة - عبد الرحمن بودي - حسين السيد - يوسف عفيفي - محمد صادق - أيمن موكا - مروان عثمان - حسين حسني.


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