مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام الإسماعيلي في نصف نهائي كأس الرابطة

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباراة الذهاب لنصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: محمد شكري - چاستيس آرثر - رجب نبيل - أحمد هاني.
خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد رضا بوبو - عمرو قلاوة - مازن ياسر - محمود زلاكة.
خط الهجوم: مروان عثمان.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - اسلام ريشة - عبد الرحمن بودي - حسين السيد - يوسف عفيفي - محمد صادق - أيمن موكا - مروان عثمان - حسين حسني.