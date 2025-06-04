مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام الإسماعيلي في نصف نهائي كأس الرابطة

حماس تدين استمرار الوفيات بين الأسرى الفلسطينيين داخل سجون إسرائيل

وسط حرب غزة.. صادرات الصناعة العسكرية الإسرائيلية تقفز 13% في 2024

العشائر الفلسطينية تُشيد بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة‎