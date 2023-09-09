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دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات إضافية على روسيا بدلا من الرضوخ لمطالب موسكو.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية عبر الفيديو: «حاليا، نرى توقفا مطولا في العقوبات من جانب شركائنا. ومحاولات نشطة للغاية من جانب روسيا للالتفاف على العقوبات».

وأضاف: «هناك ثلاث أولويات: عقوبات إضافية ضد قطاع الطاقة الروسي، قيود حقيقية على توريد الرقائق والإلكترونيات الدقيقة بشكل عام للإرهابيين، وفرض حظر إضافي للقطاع المالي الروسي».

وتابع: «يجب أن يستأنف هجوم العقوبات الذي يشنه العالم (ضد روسيا)».

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، تبنت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 عقوبات واسعة النطاق استهدفت إضعاف الاقتصاد الروسي وتقييد قدرته على شن حرب.

وبالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية والمالية، تشمل العقوبات إجراءات عقابية ضد نحو 1800 فرد ومنظمة على صلة بالكرملين.