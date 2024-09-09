إعلام عبري: اندلاع حريق داخل قاعدة عسكرية بالجليل الغربي

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الاثنين، باندلاع حريق داخل قاعدة عسكرية قرب شلومي بالجليل الغربي، عقب سقوط صاروخين أطلقا من جنوب لبنان.

ونقل موقع «العهد» الفلسطيني، عن موقع «حدشوت بزمان» العبري، قوله إن حريقًا داخل قاعدة عسكرية قرب مستوطنة «شلومي» بالجليل الغربي، عقب سقوط صاروخين.

وفي وقت سابق، دوت صفارات الإنذار في مستوطنات: حانيتا وبيتست وليمان وشلومي ونهاريا وساعر وغيشر هزيف في الشمال، خشية تسلل طائرات مسيّرة من لبنان.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية، إلى أنّ 99% من المستوطنات التي دوت فيها صفارات الإنذار هي مستوطنات لم يتم إخلاؤها.

وقالت مصادر إسرائيلية إنّ صفارات الإنذار دوت في «نهاريا» 4 مرات خلال ربع ساعة، لافتة إلى تسجيل إصابة مباشرة في المستوطنة، وأنه يتمّ التحقق من وقوع إصابة ثانية.