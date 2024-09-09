النائب أحمد عاشور: الدولة المصرية تقدر جيدا ما يبذله الفلاح من جهود

قال النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب، إن أهم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تتركز على دعم المزارع والفلاح والمربي من خلال التواصل معهم على أرض الواقع، وتقديم الدعم الفني والإرشاد اللازم لهم؛ لضمان تحقيق الأمن الغذائي الذي يعد أمنا قوميا للدولة.

وأضاف "عاشور"، في بيان له، أنه يحل اليوم العيد الـ72 للفلاح المصري، والذى يأتي تخليدا لجهد الفلاح المصري الدؤوب عبر السنوات والعقود، وعرفانا بفضله في تنمية وتطوير القطاع الزراعي الذي يظل أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني.

وأكد أن الدولة تسعى دائما لدعم الفلاح المصرى وتمكينه وذلك نظرا لاعتباره شريكا رئيسًا في تحقيق الأمن الغذائي، لا سيما في ظل تعدد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي على الصعيدين المحلي والدولي، وعكفت الدولة على تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التي تضع الفلاح على رأس أولوياتها، فضلا عن إفراد برنامج مخصص لدعم الفلاح المصري.

وأشار عاشور، إلى أهمية دعم الفلاح المصري وتمكينه من مواكبة التطورات الحديثة في الزراعة؛ لأنه العمود الفقري للإنتاج الزراعي، حيث يعمل بجد من أجل تأمين الاحتياجات الغذائية للشعب المصري.

وذكر النائب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدر جيدا ما يبذله الفلاح من جهود، وتضعه دائمًا نصب عينيها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي له.

وأوضح أن الدولة تولي الفلاح المصري، والقطاع الزراعي اهتماما غير مسبوق؛ تقديرا لمسيرته وعطاءه الذي لا ينقطع، وتكريما على ما بذله من جهد، كما أن وزارة الزراعة تعمل على تقديم سبل الدعم الفني للفلاح، حتى يواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة، وتسخير جميع أجهزتها التنفيذية والبحثية؛ لخدمة الفلاح المصري ورفع مستوى معيشته نظرا لدوره الكبير في تحقيق الأمن الغذائي.