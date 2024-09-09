بولندا تفكك عصابة كانت تعتزم شن هجمات سيبرانية

فككت الاستخبارات البولندية عصابة من المخربين، الذين كانوا يخططون لشن هجمات سيبرانية في البلاد بالنيابة عن روسيا وبيلاروس.

وقال وزير الرقمنة كرزيستوف جوكوفسكي في وارسو اليوم الاثنين إن العصابة أرادت الوصول لمعلومات يمكن استخدامها لابتزاز أفراد أو مؤسسات. وأضاف" الهدف كان ابتزاز المال والاجبار على التعاون مع العصابة".

واستهدف المشتبه بهم بصورة أساسية السلطات والشركات الحكومية، حسبما قال الوزير. واستشهد بالهجوم السيبراني على وكالة مكافحة المخدرات البولندية كمثال . ولم يوضح الوزير عدد المشتبه بهم المتورطين في العصابة، أو عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم.

وأوضح جوكوفسكي أنه تم تسجيل نحو 400 ألف واقعة هجوم سيبراني مشتبه بها خلال النصف الأول من العام الجاري. وهذا يمثل أعلى من العدد الذي تم تسجيله خلال عام 2023 وبلغ 370 ألف هجوم.