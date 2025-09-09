 رئيس البرلمان العربي يدين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وانتهاك السيادة القطرية - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 8:19 م القاهرة
رئيس البرلمان العربي يدين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وانتهاك السيادة القطرية

ليلى محمد
نشر في: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 8:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 8:14 م

أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الهجمات العدوانية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدا أن هذا الاعتداء الغادر يمثل انتهاكا صارخا ومرفوضا للسيادة القطرية، وخرقا سافرا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية.
وأكد اليماحي أن هذه الجريمة الخطيرة النكراء تُعد تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللاستقرار الإقليمي والدولي، مشددا على تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة هذا العدوان الغادر.
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف اعتداءات كيان الاحتلال المتكررة ضد سيادة الدول ومحاسبته على جرائمه، محذرا من أن استمرار هذه السياسات العدوانية يعقد الموقف وينذر بمزيد من التصعيد ويفجر الأوضاع في المنطقة بأسرها، مطالبا بتحرك دولي عاجل لردع الاحتلال الذي أصبح خارجا على كل القوانين والأعراف الدولية، ووقف جميع الانتهاكات التي يرتكبها، واتخاذ إجراءات حازمة وسريعة لحماية سيادة الدول وأمن شعوبها.

