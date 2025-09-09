جوتيريش يندد بالانتهاك الإسرائيلي الصارخ لسيادة قطر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشدة الانتهاك الإسرائيلي الصارخ لسيادة قطر وسلامة أراضيها.

وقال في تصريحات نقلتها فضائية «الجزيرة»، مساء الثلاثاء، إن قطر لعبت دورًا إيجابيًا للغاية في تحقيق وقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.

وحث جميع الأطراف على العمل على تحقيق وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة وليس تدميره.

وقبل قليل، أفادت وكالة «رويترز»، بأن دولة قطر قررت تعليق دورها في الوساطة الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة «حتى إشعار آخر»، وذلك على خلفية استهداف تعرض له الوفد الفلسطيني المفاوض في العاصمة الدوحة.

وقصفت إسرائيل الوفد المفاوض لحركة «حماس»، اليوم الثلاثاء، وأدانت دولة قطر هذا الاعتداء، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي عمل يستهدف أمنها وسيادتها.

ودوّت الانفجارات في الدوحة عصر اليوم، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في سماء المدينة.

وقال مصدر قيادي في حماس لقناة «الجزيرة» إن إسرائيل استهدفت الوفد المفاوض أثناء اجتماعه في العاصمة القطرية، لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن الوفد القيادي للحركة برئاسة خليل الحية، نجا من محاولة الاغتيال الإسرائيلية.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن سلاح الجو هاجم «بشكل دقيق» قيادات حماس، في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك».

وأضاف أن المستهدفين بالهجوم قادوا أنشطة حماس لسنوات.