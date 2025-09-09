قال أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ورئيس رابطة التجار، إن سوق السيارات يشهد حالة من «الركود» في الوقت الحالي، عازيا أي تحسن ظاهري في نسبة المبيعات عن العام الماضي، إلى أن 2024 كان «أضعف عام مر على قطاع السيارات منذ 25 عاما».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» أن قطاع السيارات عانى العام الماضي من توقف تام للاستيراد بسبب مشكلة الرقم التعريفي المسبق للشحنات « ACID Number» بالإضافة إلى تدبير الدولار .

وأوضح أن فئة السيارات «C» التي تتراوح أسعارها بين 700 ألف إلى مليون ونصف المليون جنيه؛ شهدت «انخفاضات قوية» في الأسعار من 20 إلى 25%، مرجعا ذلك المنافسة الشرسة و التي وصلت إلى مرحلة «تكسير العظام»، بحسب وصفه، إلى إعادة 80% من الوكلاء تسعير سياراتهم؛ بعد تدشين 7 مصانع جديدة.

وشدد أن الوكيل «الذي لا يضبط أسعاره، لن يتمكن من البيع أو الاستمرار في السوق»، مضيفا أن الفئة «B» من السيارات، التي تتراوح بين مليون ونصف إلى ثلاثة ملايين جنيه؛ من المتوقع أن تشهد انخفاضات 5%، في حين شهدت الفئة «A» السيارات اللاكشري التي تبدأ من 3 ملايين جنيه؛ «انخفاضات غير عادية»، ولا يتوقع تحرك أسعارها صعودًا خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن السوق سيشهد افتتاح العديد من المصانع الجديدة وتدشين ماركات صينية لأول مرة قبل نهاية العام، مشيرا إلى إنتاج الصين 31 مليون سيارة تعمل بالوقود، و60% من السيارات الكهربائية، و82% من بطاريات الليثيوم أيون على مستوى العالم.

ورد على المعلومات المتداولة، بشأن منع استيراد السيارات الكهربائية ذات بروتوكول الشحن الصيني، قائلا: «قولا واحدا، لا يوجد قرار واحد يمنع دخول السيارات بالبروتوكول الصيني في مصر، وأعتقد أنه لن يصدر قرار من هذا النوع».

وأشار إلى التواصل مع مصلحة الجمارك والتأكد التام من عدم صحته، موضحا أن 50% من السيارات الكهربائية في مصر حاليا صينية المنشأ.