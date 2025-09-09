 تشيلسي يتلقى صدمة مبكرة بإصابة إيسوجو - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 7:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

تشيلسي يتلقى صدمة مبكرة بإصابة إيسوجو

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 7:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 7:43 م

تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي ضربة قوية، بعدما أعلن اليوم الثلاثاء، خضوع لاعبه البرتغالي داريو إيسوجو لجراحة ناجحة في الفخذ، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده تحت 21 عامًا، ما سيبعده عن الملاعب لفترة أطول من المتوقع.

وأوضح النادي اللندني، في بيان رسمي، أن إيسوجو بدأ بالفعل برنامجه العلاجي والتأهيلي، استعدادًا للعودة إلى المستطيل الأخضر، دون الكشف عن مدة الغياب المنتظرة.

وكان تشيلسي قد تعاقد مع إيسوجو خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي، في صفقة بلغت قيمتها 22 مليون يورو، ضمن خطط النادي لتدعيم خط الوسط.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك