تشيلسي يتلقى صدمة مبكرة بإصابة إيسوجو

تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي ضربة قوية، بعدما أعلن اليوم الثلاثاء، خضوع لاعبه البرتغالي داريو إيسوجو لجراحة ناجحة في الفخذ، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده تحت 21 عامًا، ما سيبعده عن الملاعب لفترة أطول من المتوقع.

وأوضح النادي اللندني، في بيان رسمي، أن إيسوجو بدأ بالفعل برنامجه العلاجي والتأهيلي، استعدادًا للعودة إلى المستطيل الأخضر، دون الكشف عن مدة الغياب المنتظرة.

وكان تشيلسي قد تعاقد مع إيسوجو خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي، في صفقة بلغت قيمتها 22 مليون يورو، ضمن خطط النادي لتدعيم خط الوسط.