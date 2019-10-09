«تعليم بورسعيد» تبحث استمرار الأنشطة الصيفية المجانية طوال العام الدراسي

عقد الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببوسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مديري المدارس رؤساء مراكز الأنشطة الصيفية المجانية، لبحث سبل استمرار النشاط بها طوال العام الدراسي 2019- 2020 بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق الكامل مع أولياء الأمور بخصوص استمرار ممارسة الأنشطة داخل المراكز المجانية لذويهم، وإخطارهم بمقرات النشاط الرياضي، وتوقيت النشاط بما لا يتعارض مع العملية التعليمية.

وأسفر الاجتماع على أن يقدم مركز مدرسة على بن أبي طالب الابتدائية النشاط الرياضي في ألعاب الجودو والكاراتيه وكرة القدم ومركز مدرسة قاسم أمين الابتدائية نشاط ألعاب كرة الطائرة، وكرة السلة ومركز مدرسة على مبارك الابتدائية نشاط ألعاب تنس الطاولة وكرة السلة.

وفي بورفؤاد سيقدم مركز مدرسة طلعت حرب الرسمية النشاط في ألعاب كرة القدم وكرة السلة، وفي مركز مدرسة زهراء بورفؤاد الابتدائية نشاط العاب كرة اليد وكرة السلة، وفي مركز مدرسة نبوية الجابري الاعدادية للبنات نشاط ألعاب الكاراتيه وتنس الطاولة والكرة الطائرة.

ووجه وكيل الوزارة الشكرللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على دعمه الكامل لمراكز الأنشطة المجانية بالمدارس وللقائمين عليها، لما يبذل من جهد حقيقي لاكتشاف وصقل مواهب الطلاب في مختلف الأنشطة التي يتم ممارستها داخل هذه المراكز.

جاء ذلك، بحضور سمية دعية، مدير عام إدارة الشئون التنفيذية، ونصرة فؤاد، مدير إدارة الخدمات، ولطفي عمر، موجه عام التربية الرياضية ومديري مراكز الأنشطة المجانية.