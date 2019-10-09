رئيس الوزراء العراقي: ليس تناقضا أن نكون مع المظاهرات والقوات الأمنية وحرية الإعلام والنشطاء في آن واحد

-نقف مع المطالب المشروعة للمتظاهرين وضد منطق الفتنة

علق رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، على المظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، قائلًا: " إننا أمام حقيقة واضحة لم ولن تتغير، ويجب أن نتفق عليها، أن لدينا قواتًا مخلصة وشجاعة قامت بواجبها".

وأضاف عبد المهدي، خلال كلمة ألقاها، مساء اليوم الأربعاء: "ولدينا جمهور أراد التعبير عن مطالبه بمظاهرات سلمية، وليكن أمرًا واضحًا لنا جميعًا، أنه ليس أمرًا متناقضًا أن نكون مع التظاهرات والقوات الأمنية وحرية الإعلام والنشطاء في آن واحد، فهؤلاء كلهم إخوة في وطن واحد".

وتابع: "لذلك نرفض سويًا منطق الفتنة، وسنقف سويًا ضد المخططات الأنانية وسنقف دائمًا مع المطالب المشروعة للمتظاهرين وسنقف سندًا للقوات الأمنية، ومع الحريات العامة".

وأردف: "إنه صراع اللادولة مع الدولة، والفوضى مع النظام واحترام القانون، ودعاة الفوضى لن ينجحوا، وسنقف لهم وقفة رجل واحد أمام حجم الخطر الذي يهددنا جميعًا إذا ما اهتزت أسس الدولة".