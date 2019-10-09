إيطاليا تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس حلف الناتو لبحث العدوان التركي على سوريا

دعا نائب وزير الخارجية الإيطالي، مانليو دي ستيفانو، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس حلف الناتو، لبحث الاعتداء العسكري التركي على شمال شرقي سوريا، الذي بدأ اليوم الأربعاء.

وقال ستيفانو، عبر حسابه على موقع فيسبوك، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أكي" الإيطالية :"إن عدوان القوات المسلحة التركية على شمال شرق سوريا، حيث يعيش الأكراد أمر خطير، وينبغي بحثه على الفور من قبل المجتمع الدولي، لأنه يهدد أولئك الذين تعاونوا لوقف ظهور تنظيم "داعش"، وكذلك يهدد الاستقرار في سوريا.

وأضاف ستيفانو: "من الضروري عقد جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس "الناتو" لوقف العمليات العسكرية"، مؤكدا أن الاعتداء العسكري التركي "انتهاك للسلامة الإقليمية للدولة السورية".