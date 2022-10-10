رئيس القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض كمية الاستهلاك 40 إلى 60%

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تركيب القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه، مضيفًا أنها تسهم في تخفيض كمية الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 40% إلى 60% دون تأثير على ضغط المياه.

ولفت رسلان خلال اللجنة التنسيقية العليا لشركات المياه إلى إمكانية الحصول عليها من خلال مراكز خدمة العملاء لشركات المياه والصرف الصحي.

واستعرضت شركة المعصرة للصناعات الهندسية، أنواع ومميزات تركيب القطع الموفرة ونسب التوفير لكل قطعة، والتكنولوجيا المستخدمة فى انتاجها، وتأثيرها فى خفض قيمة فاتورة الاستهلاك.

كما قدم قطاع الموارد البشرية للشركة القابضة ممثلا في الإدارة العامة للمسار الوظيفي، وادارة مركز اعداد القادة، عرضا تقديميا لمخرجات برامج المسار الوظيف] خلال الخمس سنوات الماضية والخطوات والإجراءات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة بشأن التدريب العملي للفنيين ومعايير قياس أداء العمل بمنظومة المسار الوظيفى، ومن أهمها دمج برامج التعاقب الوظيفى مع برامج المسار الوظيفى الإدارى للقيادات لرفع كفاءة العاملين الفنية والإدارية وإعداد خطط الإحلال للوظائف القيادية.

كما استعرضت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، برنامج تقييم أداء الشركة طبقا للمؤشرات الفنية والمالية والتجارية والإدارية، كطريقة لقياس الأداء التشغيلي والمتابعة الدورية لتطور الأداء، ومتابعة الخطة الاستراتيجية للشركة طبقا لمؤشرات الأداء والأهداف، من خلال تحليل الاداء التشغيلى للشركة للقطاعات كافة، ومنهجية إعداد برنامج التقييم، مع وضع الأوزان النسبية لمستويات الأداء، مع الأخذ فى الاعتبار عناصر تحليل عبء العمل “Workload”، ومتابعة مخرجات برنامج التقييم.



