مهسا أميني: قوات الأمن الإيرانية تقتل ثلاثة في المظاهرات

وكانت الفتاة مهسا لقت حتفها بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في العاصمة طهران بسبب عدم تغطية رأسها بالحجاب بشكل كامل.

وتُوفت الفتاة الإيرانية الكردية، التي تبلغ 22 عاما، في 16 سبتمبر الماضي بعد ثلاثة أيام من احتجازها.

وتقول السلطات الإيرانية إن مهسا توفيت فجأة بسبب مشاكل صحية وبثت فيديو يظهرها وهي تسقط فجأة في مركز للشرطة.

وأعلنت السلطات الجمعة إن تحقيقاً خلص إلى أن أميني توفيت من مرض عضال وليس جراء تلقيها "ضربات " في الرأس، غير أن عائلتها تقول إن ابنتها لم تكن تعاني من مشاكل صحية.

ويبدو أن هناك تصاعداً في الاحتجاجات من جديد بعد تراجع في حدتها خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال ضابط شرطة في سنندج إن رجلا قُتل على يد "قوات مكافحة أعداء الثورة الإسلامية" بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، إيرنا.

وقالت جماعات حقوقية إن أكثر من 150 شخصا قُتلوا منذ بدء المظاهرات في الجمهورية الإسلامية في 17 سبتمبر الماضي.

وأغلقت محال تجارية في عدة مدن دعما للمتظاهرين، بما في ذلك منطقة السوق الكبير، غراند بازار، في طهران حيث أحرق البعض نقطة شرطة وطاردوا عناصر الأمن إلى خارج المكان.

ويطلق وصول المظاهرات إلى منطقة البازار في طهران أجراس الإنذار لدى قادة إيران الذين اعتبروا التجار ضمن مناصريهم.