برشلونة يهزم سيلتا فيجو ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

استعاد فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، التي فقدها لمدة 24 ساعة فقط لمصلحة غريمه التقليدي ريال مدريد، بعدما انتزع فوزا صعبا للغاية على ضيفه سلتا فيجو، اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه السابع على التوالي في المسابقة، إلى 22 نقطة، ليعود للصدارة متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه ريال مدريد، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، توقف رصيد سلتا فيجو، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، مقابل 3 انتصارات وتعادل وحيد، عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر.

ورغم انتصار برشلونة، إلا أن لاعبيه كانوا بعيدين تماما عن مستواه المعتاد، خاصة في الشوط الثاني، الذي تسيده سلتا فيجو، وتبارى لاعبوه في إهدار جميع الفرص السهلة التي سنحت لهم.

وجاء هدف برشلونة الوحيد عن طريق بيدري في الدقيقة 17.

وأثار برشلونة بهذا الانتصار الضعيف قلق جماهيره قبل لقائه المرتقب مع ضيفه إنتر الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم، والذي يعقبه مواجهة (الكلاسيكو) المنتظرة أمام مضيفه ريال مدريد يوم الأحد القادم.

وبات يتعين على برشلونة تحقيق الفوز على إنتر من أجل الحفاظ على آماله في التأهل للأدوار الإقصائية في دوري الأبطال، حيث يحتل حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، بفارق 3 نقاط خلف الفريق الإيطالي، بعد مرور 3 جولات على انطلاق مرحلة المجموعات.

بدأت المباراة بهجوم مكثف من جانب برشلونة، المدعم بمؤازرة عاملي الأرض والجمهور. وأرسل خوردي ألبا كرة عرضية من جهة اليسار في الدقيقة السادسة، لكن الكرة مرت من أمام فيران توريس وبيدري، لتخرج إلى ركلة مرمى.

وأطلق رافينيا تسديدة صاروخية من خارج حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 11، تصدى لها الحارس أجوستين مارشيسين، حارس مرمى سلتا فيجو ببراعة شديدة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء.

وكاد روبرت ليفاندوفسكي أن يفتتح التسجيل لمصلحة برشلونة في الدقيقة 13، حينما تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، لكنه سدد ضربة رأس ضعيفة في أحضان مارشيسين.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة حتى سدد فيران توريس قذيفة مدوية من على حدود المنطقة، لكن مارشيسين واصل تألقه وتصدى للكرة ببراعة.

وترجم برشلونة سيطرته على مجريات اللقاء، بعدما أحرز بيدري هدفا للفريق الكتالوني في الدقيقة 17.

وانطلق بابلو مارتن جافي من على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث أخطأها المدافع اوناي نونيز بتشتيت سيئ للغاية أدى إلى وصول الكرة لأقدام بيدري أمام الشباك الخالية والذي لم يجد أي صعوبة في إحراز هدف التقدم لبرشلونة.

واصل برشلونة نشاطه الهجومي عقب هدف بيدري، وأضاع ألبا فرصة مؤكدة لتعزيز النتيجة في الدقيقة 21، حينما تلقى تمريرة بينية من سيرخيو بوسكيتس، ليجد نفسه منفردا بالمرمى، لكنه سدد برعونة من داخل المنطقة، واضعا الكرة بجوار القائم الأيسر.

بمرور الوقت، تخلى سلتا عن حذره الدفاعي، محاولا استغلال حالة الهدوء التي طغت على أداء برشلونة بشكل مفاجيء.

وأضاع الفريق الضيف فرصة مؤكدة لتعديل النتيجة في الدقيقة 31، حيث مرر ياجو أسباس كرة بينية إلى فرانكو سيرفي، الذي انفرد على إثرها بالمرمى، ليحاول مراوغة الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، الذي خرج من مرماه في الوقت المناسب وأمسك الكرة من أمامه.

استشعر برشلونة الحرج وعاد للاستحواذ على الكرة من جديد، وطالب لاعبوه بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 39، بعدما سقوط رافينا داخل منطقة جزاء سلتا فيجو خلال إحدى الكرات المشتركة، لكن الحكم أشار لاستمرار اللعب. وأهدر جيرارد بيكيه فرصة أخرى لبرشلونة في الدقيقة 43، عندما سدد ضربة رأس من متابعة لركلة ركنية، لكن الكرة أخطأت المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 1 / صفر على سلتا فيجو.

شهدت بداية الشوط الثاني هجوما مباغتا من جانب سلتا فيجو، الذي أضاع فرصة محققة في الدقيقة 46 عن طريق أوسكار رودريجيز، الذي تلقى تمريرة سحرية من أسباس، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، دون مضايقة من أحد، لكنه وضع الكرة بجوار القائم الأيسر.

وحصل سلتا فيجو على ركنية على يسار مرمى برشلونة في الدقيقة 49، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها أوسكار رودريجيز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بصعوبة إلى وسط الملعب.

حاول برشلونة استئناف نشاطه الهجومي من جديد، وأضاع ليفاندوفسكي فرصة في الدقيقة 54 عندما حصل الفريق الكتالوني على ركلة ركنية، نفذت بعرضية داخل المنطقة حيث تهيأت الكرة أمام أقدام اللاعب البولندي في مواجهة المرمى ليطلق تسديدة قوية تصدى لها مارشيسين ببراعة وأنقذ مرماه من هدف محقق.

عاد سلتا فيجو لتهديد مرمى برشلونة من جديد، في ظل اندفاع هجومي من لاعبيه ،ولكن محاولاته افتقدت للدقة في اللمسة الأخيرة، ليحاول تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، استعادة زمام المبادرة لفريقه من جديد، بعدما أجرى 3 تبديلات دفعة واحدة.

ودفع تشافي بكل من أنسو فاتي وعثمان ديمبلي وفرينكي دي يونج بدلا من فيران توريس ورافينيا وبيدري في الدقيقة 63.

ولم تفلح محاولة تشافي لإعادة الاتزان لبرشلونة، حيث أحرز سلتا هدفا في الدقيقة 69 عن طريق فران بيلتران، لكن سرعان ما تم إلغاؤه بداعي تسلل زميله جوزيف إيدو، الذي تدخل في اللعبة، قبل إحراز الهدف.

حاول برشلونة تهدئة اللعب وامتصاص حماس لاعبي سلتا فيجو، فيما أطلق ديمبلي قذيفة مفاجئة من خارج المنطقة في الدقيقة 81، ذهبت ليد حارس سلتا فيجو. في المقابل، أضاع سلتا فيجو فرصة مؤكدة عن طريق أسباس في الدقيقة 82، حيث تهيأت الكرة أمامه وهو بمواجهة المرمى مباشرة، ليسدد على يسار تير شتيجن، الذي أبعد الكرة باقتدار. ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى سدد هوجو مالو كرة أخرى من داخل المنطقة، ذهبت بجوار القائم الأيسر لمرمى برشلونة مباشرة.

شدد سلتا فيجو من هجماته في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وحاصر لاعبي برشلونة في منطقة جزائهم، ووقفت العارضة حائلا دون تسجيله هدف التعادل، بعدما تصدى لتسديدة من أوناي نونييز، لينتهي اللقاء بفوز صعب للفريق الكتالوني على ضيفه.