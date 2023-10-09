قطر تجري محادثات لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

أفاد مصدر مطلع لرويترز إن وسطاء قطريين أجروا اتصالات عاجلة مع قيادات في حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) لمحاولة التفاوض على إطلاق سراح نساء وأطفال إسرائيليين تحتجزهم الحركة في غزة مقابل إطلاق سراح 36 امرأة وطفلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية لرويترز انخراطها في محادثات وساطة مع حماس ومسؤولين إسرائيليين تشمل تبادلا محتملا للأسرى.

وأضاف المصدر المطلع على سير المحادثات أن المفاوضات التي تجريها قطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة منذ مساء السبت "تمضي بشكل إيجابي".

وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية لرويترز دون الخوض في تفاصيل "نحن على اتصال مستمر مع كل الأطراف في الوقت الراهن. أولوياتنا هي وقف إراقة الدماء والإفراج عن الأسرى والتأكد من احتواء الصراع قبل أن يتوسع في المنطقة".

وعندما طلبت منه رويترز التعليق على تقريرها، اكتفى مسؤول إسرائيلي بقول "لا توجد مفاوضات جارية".

ولا توجد مؤشرات على انفراجات في ظل تعنت الجانبين.

وقال المصدر إن قطر على اتصال بقيادات من حماس في الدوحة وغزة منذ أن أطلقت الحركة هجوما من غزة واقتحمت بلدات إسرائيلية وقتلت مئات الإسرائيليين وعادت إلى القطاع بعشرات الأسرى.

وقال المصدر إنه لم يتضح على وجه الدقة عدد النساء والأطفال الإسرائيليين الذين تعرض حماس إطلاق سراحهم في عملية التبادل المحتملة مقابل 36 من النساء والأطفال المعتقلين.

ولم يتم الإعلان من قبل عن تفاصيل المفاوضات التي تركز على إطلاق سراح 36 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

ولا يزال عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة غير واضح أيضا، لكن يُعتقد على نطاق واسع أن حماس احتجزت نساء وأطفالا ومسنين وجنودا يوم السبت.

وقال مسؤول فلسطيني، كان مطلعا على جهود الوساطة بين حماس وإسرائيل في السابق، لرويترز إن قطر ومصر تجريان اتصالات مع الحركة لكن شدة القتال تلقي بظلالها على أي انفراجة محتملة.

ونفذت إسرائيل في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس غاراتها الانتقامية الأكثر كثافة على الإطلاق، مما أدى لاستشهاد ما يزيد على 500 شخص منذ يوم السبت. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إنه سيتم تشديد الحصار الإسرائيلي لمنع دخول الغذاء والوقود إلى القطاع الذي يسكنه 2.3 مليون شخص.

ولم ترد بعد أي ردود على طلبات للتعليق أرسلت إلى حماس ووزارة الخارجية الأمريكية. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه لا يرغب في التعليق.

وقال عيران ليرمان، النائب السابق لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إنه بالنظر إلى وحشية الهجوم، فلن يكون بوسع أي إسرائيلي تقديم تنازلات يطلبها محتجزو الأسرى.

وأضاف "علينا أن نرى إلى متى سيستمرون في احتجاز الرهائن في ظل انقطاع المياه والكهرباء والغذاء والدواء خلال الأيام القليلة المقبلة عن جميع سكان غزة".

وتقول إسرائيل إنها ستسعى إلى إطلاق سراح الرهائن، التزاما بمبدأ قائم منذ فترة طويلة بعدم التخلي عن أي أسير.

ومع ذلك فإن الخيارات أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمهاجمة حماس بسبب توغلها في إسرائيل يمكن أن تكون محدودة بسبب القلق على العديد من الإسرائيليين الذين تم أسرهم في الهجوم، لتواجه إسرائيل التي عانت من أزمات رهائن سابقة أسوأ أزمة من هذا النوع حتى الآن.

وترتبط قطر بخطوط اتصال مباشرة مع حماس. وساعد مبعوثون قطريون في السابق في التوسط في اتفاقات تهدئة بين الحركة وإسرائيل.