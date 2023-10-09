وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يدعو لاجتياح بري لغزة

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيجدور ليبرمان، إلى اجتياح بري لمدينة غزة من أجل اقتلاع وتدمير حركة حماس التي تسيطر على القطاع في أعقاب هجومها المفاجئ على إسرائيل.

ووفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، قال ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" في بيان إن "القضاء على حماس هو المطلوب في الوضع الناشئ، وللأسف يتطلب ذلك دخول مدينة غزة برا"، مشيرا إلى أن المدينة الأكبر في القطاع هي مركز عمليات حماس.

وقال ليبرمان: "يجب أن نطهر الاسطبلات. تماما مثلما دخلنا جنين مؤخرا، لذا يجب علينا أيضا أن ندخل مدينة غزة".

كما دعا الحكومة إلى اغتيال قادة حماس في الخارج، قائلا إنها يجب "أن تتعقب" قيادات الحركة أينما كانوا.

واتهم ليبرمان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوأف جالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي بعدم تقديم إفادات بشكل مناسب عن وضع الحرب.