الملياردير المصري محمد منصور: سبب نجاح محمد صلاح امتنانه بأصوله وجذوره المصرية

قال الملياردير المصري محمد منصور وزير النقل الأسبق والرئيس الفخري لقمة صوت مصر، إن سبب نجاح النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي هو امتنانه بأصوله وجذوره المصرية.

جاء ذلك ضمن انطلاق فعاليات مؤتمر "قمة صوت مصر"، أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، تحت عنوان Egypt Forever Forward، الذي يُقام بحضور مشاركة نخبة كبيرة من الخبراء، والمتخصصين المحليين والدوليين، يجتمعون تحت سقف واحد لمدة يوم كامل بمنطقة سوما باي على ساحل البحر الأحمر.

وأضاف أن مؤسسته تحاول زرع هذه الثقافة بين الشباب والأجيال الجديدة، مؤكدا أنه بالإمكان أن يكون هناك 100 نموذج آخر مثل محمد صلاح حال التحلي بالإرادة.

وشدد على أهمية قمة صوت مصر، كونها تسلط الضوء على الصورة الحقيقية لمصر، مؤكدا أن الدولة لديها الكثير من المقومات بما يجعلها قادرة على النجاح.

ويهدف المنتدى، لطرح الرؤى والأفكار البناءة التي تسهم في بناء الهوية الوطنية، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومحافظة البحر الأحمر، وبالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية، إلى جانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women.

وتستهدف القمة، في نسختها الثامنة، الترويج للسياحة المصرية، وتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية عالمية، وإبراز الصورة الإيجابية للدولة المصرية أمام العالم، ودعم الاقتصاد القومي من خلال التنمية السياحية، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، فيما تسلط الضوء أيضًا على الإنجازات التي حققتها مصر، وما يمكن تحقيقه في السنوات المقبلة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقمة صوت مصر أطلقت في 2016، بهدف تحسين الصورة الذهنية لمصر أمام العالم، وذلك من خلال انتقاء الشخصيات البارزة والقادة من المستثمرين ورجال الأعمال والسياحة والفن لعرض تجاربها الملهمة والتي تسهم في بناء الهوية الوطنية، وتعزز صورة مصر بالخارج، وتروج لها كوجهة سياحية عالمية، فضلًا عن النهوض بقطاع الاستثمار في مصر، وذلك من خلال تنسيق الشراكات والارتباطات بين الجهات المختلفة داخل مصر وخارجها.