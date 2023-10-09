كتائب القسام: سنقابل كل قصف إسرائيلي على غزة بإعدام رهينة مدنية

توعدت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الاثنين، بإعدام رهائن من المدنيين الإسرائيليين، مع كل استهداف لأنباء الشعب الفلسطيني الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار.

وقالت في مقطع فيديو بثه الناطق الرسمي باسم الكتائب، مساء الاثنين: «إننا في كتائب القسام نؤمن بالأخلاق الدينية والعسكرية والإنسانية، التي عبر عنها قائد الأركان في خطاب الإعلان عن معركة طوفان الأقصى، ونؤمن بتعليمات ديننا الحنيف في الحفاظ على حياة الرهائن والأسرى».

وأضاف الناطق الرسمي: «إلا أن الإجرام الصهيوني تجاه أبناء شعبنا الآمنين وهدم بيوت المدنيين على رؤوسهم والقتل الجماعي للأطفال والنساء والشيوخ في منازلهم، ولأن العدو لا يفهم لغة الأخلاق والإنسانية، فسنخاطبه باللغة التي يعرفها جيدا».

واستطرد: «إننا في الساعات الماضية، تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة في كل قطاع غزة من إجرام صهيوني فاشٍ همجي، بقصف المنازل على رؤوس ساكنيها، وبالتالي فإننا قررننا أن نضع حدا لهذا».

وأكمل: «إنه ومن هذه الساعة نعلن أن كل استهداف لأبناء شعبنا الأمنين في بيوتهم دون سابق إنذار، سنقابله آسفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا، ونبث ذلك مضطرين بالصوت والصورة، وإننا إذ نعلن عن هذا القرار، فإننا نحمل العدو الصهيوني وقيادته مسئولية هذا القرار.. فالكرة في ملعبه من الآن وقد أعذر من أنذر والله غالب على أمره وكلن أكثر الناس لا يعلمون».

https://twitter.com/belalnezar/status/1711426309161697655?s=46&t=Xhvoe1hREmMRFBTsUB4y6g