تدمير 6 مساجد و3 مصارف و4 مدارس جراء القصف الإسرائيلي على غزة

قصفت الطائرات الإسرائيلية، ستة مساجد وثلاثة مصارف، وأربع مدارس، منذ بدء الهجوم على قطاع غزة، أول أمس السبت.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الإثنين أن "طائرات الاحتلال دمرت بالكامل أربعة مساجد في مدينة غزة، ومسجدا في خان يونس، وآخر في بيت لاهيا".

وأشارت إلى أن القصف طال حتى اللحظة ثلاثة مصارف في قطاع غزة، لافتة إلى "قصف طائرات الاحتلال أربع مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ودمرتها تدميرا جزئيا".

وارتفعت، صباح اليوم، حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، إلى 493 شهيدا و2751 جريحا، إضافة إلى دمار كبير في المنازل والبنايات السكنية، والممتلكات، والبنية التحتية.