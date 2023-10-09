بعد سلسلة الزلازل القوية التي ضربت أفغانستان أول أمس السبت، تعرضت البلاد لمزيد من الزلازل القوية مساء اليوم الاثنين.

وقال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، إن قوة الزلزال الأخير الذي ضرب شمال غرب أفغانستان بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر.

ووقع زلزالان آخران على الأقل بالقرب من مدينة هيرات غرب أفغانستان في وقت سابق اليوم الإثنين، بالقرب من مركز زلزال يوم السبت.

وقال متحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي في كابول في وقت سابق اليوم الإثنين، إن 20 قرية سويت بالأرض بسبب الزلزالين اللذين ضربا البلاد، مضيفا أنه لايزال هناك أناس عالقين تحت الأنقاض في قريتين تتواصل فيهما عمليات الإنقاذ.

ووصل فريق من إيران المجاورة للمساعدة في عمليات الإنقاذ، فيما استخدم السكان المحليون المجارف والفؤوس للبحث عن الضحايا.

وقالت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية، إن نحو 2500 شخصا لقوا حتفهم في زلزال أمس الأول السبت، وأصيب عدة آلاف آخرين.

وقدرت الأمم المتحدة عدد القتلى بأكثر من 1000 مساء أمس الأحد، ولم يتسن التحقق من صحة تلك الأرقام بشكل مستقل.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن أكثر من 11 ألف شخص أضيروا جراء الزلازل.