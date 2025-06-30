غزة: الاحتلال يستهدف 11 مركز نزوح وإيواء خلال شهر يونيو

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائمه الممنهجة ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، من خلال الاستهداف المتعمد والمتكرر لمراكز النزوح والإيواء، والتي يفترض أنها ملاذ آمن للعائلات التي دمر الاحتلال منازلها في العدوان المتواصل.

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الاثنين، أن الاحتلال تعمد خلال شهر يونيو الجاري فقط استهداف أكثر من 11 مركزاً للنزوح، في سياق جريمة منظمة تعكس استهتاره الفاضح بالقانون الدولي والاتفاقيات الإنسانية.

وأشار إلى ارتفاع عدد مراكز النزوح والإيواء التي استهدفها الاحتلال منذ بدء الإبادة الجماعية إلى 256 مركزاً، يعيش فيها أكثر من 700,000 نازح، حُرموا من أبسط مقومات الحياة، بعد أن دمر الاحتلال بيوتهم ووحداتهم السكنية على امتداد قطاع غزة، ما يجعل استهدافهم مجدداً في مراكز اللجوء جريمة مضاعفة.

وذكر أن «معظم هذه المراكز هي مدارس تعليمية كان يفترض أن تُوفّر بيئة دراسية لعشرات آلاف الطلاب، قبل أن يحوّلها الاحتلال إلى أهداف للقصف، في انتهاك صريح لكل القوانين والمعايير الإنسانية والدولية».

وأدان بأشد العبارات جرائم الاحتلال بحق المدارس ومراكز النزوح والإيواء، مُحملاً الاحتلال والدول المنخرطة في الإبادة كامل المسئولية عن استمرار هذه الحرب الوحشية المجنونة.

وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن وكل دول العالم الحر إلى وقف جريمة الإبادة الجماعية، ورفع الحصار عن غزة، وإعمار ما دمره الاحتلال من مرافق حيوية في قطاع غزة.