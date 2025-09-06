الدويري: مصر تحركت فور وفاة ياسر عرفات لضمان انتقال سلس للسلطة الفلسطينية

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن مصر تحركت فور وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لضمان انتقال سلس للسلطة الفلسطينية ومنع أي اضطرابات داخلية.

وأضاف الدويري أن القاهرة استضافت قيادات فلسطينية بارزة في تلك الفترة، منهم محمود عباس وروحي فتوح وأحمد قريع، حيث التقوا الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وتلقوا رسالة واضحة بضرورة الانتقال السلمي للسلطة.

وأشار إلى أن مصر شاركت في مراقبة الانتخابات الفلسطينية التي جرت عام 2005، وأسفرت عن فوز محمود عباس أمام الدكتور مصطفى البرغوثي، مؤكدًا أن القاهرة دعمت السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية بنفس القدر من المهنية الذي اتسمت به في التعامل مع الرئيس الراحل أبو عمار.

وكشف أن مرحلة تولي الرئيس محمود عباس شهدت خلافات متصاعدة بين حركتي فتح وحماس، وهو ما تعاملت معه مصر عبر جهود تهدئة متواصلة لإطفاء الحرائق السياسية والحد من الصدامات المسلحة بين الطرفين.

وأكد الدويري أن القاهرة رأت في الحوار الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المسألة لم تكن متعلقة بشخص الرئيس وإنما برؤية حركة حماس التي كانت منذ عام 1996 تفكر في الترشح للانتخابات والحصول على حصة في السلطة.