تحدث الفنان محمد نور عن تفاصيل ألبومه الغنائي الجديد «وريني»، مشيرًا إلى أن أغنية «حلم كبير» التي يتضمنها الألبوم جاءت «هادئة ومختلفة»، ولاقت استحسانًا كبيرًا من الجمهور لدرجة أنه بدأ يؤديها في عدد من الأفراح.

وقال نور، خلال تصريحات لبرنامج «Spot Light» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إنه بطبعه يميل إلى الأغاني الهادئة، معربًا عن سعادته بالألبوم الجديد الذي يضم ست أغنيات فقط، موضحًا: «عمري ما قدمت أغاني شبه بعض، كلهم بالنسبة لي مختلفين تمامًا».

وأشار إلى أن أغنية «من السبت للخميس» تمثل لونًا آخر من الغناء يعبر عن حالة «الزهق» والرغبة في الترفيه، مؤكدًا أن التنوع داخل الألبوم يعكس حرصه على تقديم أكثر من تجربة فنية.

وكشف نور عن سبب الاكتفاء بست أغنيات فقط، قائلا: «أذن المستمع لم تعد تستوعب أكثر من ست أغنيات مع إيقاع الحياة السريع والزحمة.. الجمهور مش هيقدر يركز في ألبوم يضم 10 أو 15 أغنية وهيزهق».

وأوضح أن الألبومات الطويلة غالبًا ما «تظلم» بعض الأغنيات الجيدة التي تضيع وسط الزحام، قائلا: «الموضوع زي مائدة مليانة أكل.. مش هتقدر تدوق كل حاجة لأنك هتشبع بسرعة.. وأذن المستمع كمان بتشبع».