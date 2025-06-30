أعلنت إدارة مهرجان الحمامات الدولي بتونس، اختيار المطرب التونسي صابر الرباعي؛ لإحياء حفل غنائي يوم 2 أغسطس المقبل ضمن فعاليات الدورة الـ59 في ليلة طربية موسيقية.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات مهرجان الحمامات الدولي بتونس يوم 11 يوليو المقبل، وتستمر حتى 13 أغسطس المقبل في مدينة الحمامات التي تقع على الساحل التونسي الشمالي.

وتستضيف الدورة 59 من المهرجان، تحت شعار "نبض متواصل"، سلسلة مكونة من 36 عرضا موزعا على 33 سهرة تتنوع بين العروض الموسيقية والمسرحية والراقصة التي تحتفي بالإبداع.

ومن المقرر أن يشارك في دورة هذا العام، فنانون من 14 دولة أبرزها "تونس، وفلسطين، والجزائر، والمغرب، وسوريا، ولبنان، والسودان، والأردن".

وانتهى الفنان صابر الرباعي، من إحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان موازين في العاصمة المغربية الرباط، يوم 27 يونيو الماضي.

ومنذ بداية العام الجاري، طرح صابر الرباعي 3 أغاني جديدة منفردة، وهم "شايخ"، و"ماذا لو"، و"علاش".