صعود مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تعاملات بورصة موسكو

صعدت الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو، اليوم الخميس، وفقا لبيانات التداول.
وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.73% ليصل إلى 2581.19 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.73% ليصل إلى 997.12 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.
وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (07:15 صباحا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.72% ليصل إلى 2580.91 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.72% ليصل إلى 997.01 نقطة.
من ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 9.75 كوبيك ليصل إلى 11.36 روبل.