نائب أردوغان: ننتظر من الأطراف الالتزام باتفاق وقف النار بغزة

قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، الخميس، إن أنقرة تنتظر من الأطراف الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بغزة، ومثلما ساهمت فيه ستواصل مراقبة تطبيقه عن كثب.

ورحب في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، باتفاق إسرائيل وحركة "حماس" على وقف إطلاق النار بغزة وتبادل أسرى بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء الاتفاق فجر الخميس بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة وفود من تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وأعرب يلماز عن شكره لكل من ساهم في هذا الاتفاق، وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني كما كانت دائما.

وأفاد بأن وقف نزيف دماء الأبرياء الفلسطينيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وبدء مرحلة إعادة الإعمار، ستفتح فصلا جديدا في قطاع غزة.

وحيّا نائب الرئيس التركي صمود فلسطينيي غزة رغم الحصار ونقص الإمكانيات في مواجهة أكثر الأسلحة تطورا في العالم التي يملكها الجيش الإسرائيلي.

وأضاف: "رغم الهجمات غير الإنسانية المستمرة منذ عامين، لم يُقتلع الشعب الفلسطيني من أرضه. وقد اعترفت العديد من الدول رسميا بدولة فلسطين".

وأردف أن "مقاومة غزة أطلقت شرارة يقظة في مختلف أنحاء العالم، وتحولت مقاومة الاحتلال والحصار والإبادة في غزة إلى رمز لنهضة الإنسانية وقيمها".

وأكد أن إنهاء الاحتلال بالكامل، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سيجعلان الأمن والسلام والاستقرار دائما لجميع الأطراف في نهاية المطاف.

وفجر الخميس، أعلن ترامب اتفاق إسرائيل و"حماس" على المرحلة الأولى من خطته، وتتضمن تبادل أسرى وانسحابا إسرائيليا إلى خط متفق عليه كخطوة أولى.

فيما قالت "حماس" إن الاتفاق يقضي بإنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل، ودخول المساعدات، وتبادل أسرى.

أما قطر فأعلنت الاتفاق على بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، وبما يؤدي لوقف الحرب، والإفراج عن المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات، على أن تُعلن التفاصيل لاحقا.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" مساء الخميس للتصديق على الاتفاق، قبل اجتماع الحكومة للتصديق النهائي.

ويمثل التصديق ضوءا أخضر لبدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة إلى خط متفق عليه كمرحلة أولى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين في غزة.