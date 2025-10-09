مقتل جندي سوري بهجمات لقوات قسد الإرهابية شرق حلب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع السورية، الخميس، مقتل جندي بهجمات شنها تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي تحت مسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على نقاط للجيش شرق محافظة حلب.

وأفادت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا، أن التنظيم الإرهابي استهدف نقاط للجيش بمحيط "سد تشرين" في حلب.

وأشار البيان إلى أن الهجمات أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 2 آخرين، مؤكدا أن التنظيم استهدف الكثير من النقاط التابعة للجيش شرق حلب في الساعات الـ 48 الأخيرة، وخرق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 10 مرات.

وذكر أن "بي كي كي/ واي بي جي" يواصل عمليات التحصين بكافة المحاور، مضيفًا: "رصدنا مكالمات تحريضية على أعمال تستهدف الجيش وقوى الأمن بمدينة حلب".​​​​​​​