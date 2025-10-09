أردوغان: تركيا ستكون ضمن قوة المهام التي ستراقب تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحماس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستكون ضمن قوة المهام التي ستراقب تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحماس.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية، جاء ذلك خلال مشاركة أردوغان، في مراسم افتتاح العام الدراسي الجديد (2025-2026) للتعليم العالي بأنقرة.

وأكد الرئيس التركي أن أنقرة ستراقب حرفيًا التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أن تركيا ستدعم أنشطة إعادة إعمار غزة بالتعاون مع المجتمع الدولي، لمساعدة القطاع على النهوض مجددا.

وشدد على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والشاملة إلى غزة، وتبادل الأسرى، ووقف الهجمات الإسرائيلية «فورًا».

وأضاف: «إخواننا في غزة أحق شعوب العالم بالسلام والأمن والاستقرار، وهدفنا وقف الإبادة الجماعية وإحلال السلام بالمنطقة في أقرب وقت».

وتوصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب بخصوص غزة، والتي تشمل وقفا لإطلاق النار وتحرير الرهائن، مما قد يمهد الطريق لإنهاء حرب دامية مستمرة منذ عامين.

وأسفرت محادثات غير مباشرة استضافتها مصر عن التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من الإطار المكون من 20 بندا الذي اقترحه ترامب، والذي يهدف لإحلال السلام في القطاع.

وقال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «يشرفني أن أعلن أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام».

وأضاف «هذا يعني أن جميع الرهائن سيطلق سراحهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ومستدام».