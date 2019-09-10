الأهلي يبحث ضم أسامة جلال بعد «إعجاب فايلر»

دخل أسامة جلال لاعب نادي إنبي والمنتخب الأوليمبي، دائرة الترشحيات داخل النادي الأهلي، بعد المستوى الذي قدمه رفقة الفراعنة في افتتاح بطولة أمم إفريقيا للشباب أمام مالي في اللقاء الذي انتهى بفوز أبناء شوقي غريب بهدف نظيف.

ويبحث النادي الأهلي التعاقد مع أسامة جلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو الصيفية، من أجل تدعيم الجبهة اليسرى للفريق التي يتواجد بها كلًا من علي معلول ومحمود وحيد.

وأبدى السويسري، رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي إعجابه بقدرات اللاعب وأبدى موافقته على ضمه في الفترة المقبلة.