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أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني اليوم السبت أن نحو 1ر1 مليون لاجيء ونازح يقطنون مدن ومخيمات الإقليم.

وقال بارزاني أثناء زيارته لمخيم بردرش للاجئين السوريين اليوم"إن إقليم كردستان سيواصل مساعداته للاجئين والنازحين، إلا أن على المجتمع الدولي لاسيما منظمات الإغاثة والتحالف الدولي القيام بواجبهم الإنساني".

وأضاف بارزاني أن" اللاجئين سيبقون في إقليم كردستان حتى يتحقق الاستقرار السياسي ويعودوا بكرامة إلى ديارهم وأراضيهم".

وطالب رئيس حكومة الإقليم، منظمة الأمم المتحدة بمساعدة إقليم كردستان في ملف اللاجئين، في ظل تدفق موجات جديدة.

وتستضيف مدن إقليم كردستان أكثر من ربع مليون لاجئ سوري منذ تفجر الصراع قبل نحو ثمانية أعوام ونصف في سوريا.

واستقبل الإقليم موجة أخرى من اللاجئين السوريين بعد أن توغل الجيش التركي وحلفاؤه إلى المناطق الواقعة على الحدود بين سورية وتركيا مؤخرا.